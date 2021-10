Enderson Moreira destacou a importante papel da torcida na reta final da Série B - Cléber Mendes

Publicado 08/10/2021 22:07

Rio - A vitória por 2 a 0 do Botafogo sobre o CRB, nesta sexta-feira, selou a paz entre Enderson Moreira e os torcedores alvinegros no Nilton Santos. Novamente na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, o Glorioso deixou para trás o 'climão' da última rodada, quando o treinador se desentendeu com parte dos alvinegros presentes no estádio após a derrota por 2 a 1 para o Avaí.

"Acho que o torcedor foi fundamental porque a gente enfrentava um adversário muito difícil, assim como foi o Avaí. Mas eles incentivaram o tempo todo, fizeram com que os atletas ganhassem confiança mesmo em lances de erro. Sempre demonstraram muito carinho, e isso foi determinante para a gente ter tranquilidade para buscar o resultado O Botafogo é a equipe que mais conquistou pontos fora de casa. Queria fazer um agradecimento muito especial ao torcedor que esteve aqui e aos que mandaram energias positivas de alguma forma. A gente não quer que o torcedor deixe de criticar ou se manifestar. O que a gente quer nesse momento é que todos estejam juntos porque falta muito para a gente terminar essa jornada", disse Enderson Moreira.

Garantido no G-4, o Botafogo segue vivo na briga pelo título. Com 83% de chances de acesso à Série A, passa a contar com o apoio do torcedor no momento de definição da competição. Na vitória sobre o CRB, 2.139 alvinegros compareceram ao Nilton Santos. O público pagante, no entanto, foi de 2.060. Enderson Moreira reiterou a importância dessa conexão na reta final.



"A essência de o clube existir é o torcedor. Tudo é para e pelo torcedor. A gente sempre quer fazer coisas positivas, mas nem sempre sai da maneira que imagina. Queria agradecer de coração pelo apoio aos atletas, eles se sentiram abraçados. O fato de agradecer é para reconhecer o quanto foram importantes num momento tão importante da competição", destacou o treinador.