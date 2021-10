Warley volta a ganhar uma chance no ataque no lugar de Diego Gonçalves - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/10/2021 16:07

Publicado 08/10/2021 16:07

Rio - A escalação de Douglas Borges no lugar de Diego Loureiro não será a única novidade no Botafogo para o confronto com o CRB, nesta sexta-feira, às 19h, no Estádio Nilton, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o 'ge', o lateral-esquerdo Jonathan e o atacante Warley estão confirmados. Com isso, Carlinhos e Diego Gonçalves, respectivamente, iniciam o jogo como opção no banco de reservas.

Liberado para acompanhar nascimento da filha, Diego Loureiro cede a vaga para o concorrente e antigo dono da posição no início da competição. Em terceiro lugar, com 48 pontos, o Glorioso pode ultrapassar o Avaí, que soma 50 pontos, e recuperar a vice-liderança em caso de vitória. Há duas rodadas sem vencer, o técnico Enderson aposta nas mexidas para encerrar o jejum.

Dessa forma, o Alvinegro deve entrar em campo com a seguinte formação: Douglas Borges, Daniel Borges, Carli, Kanu e Jonathan Silva; Barreto, Luís Oyama, Chay; Marco Antônio, Warley e Rafael Navarro.



No banco de reservas, o treinador alvinegro também terá novidades como Igo Gabriel, goleiro da base. O zagueiro Lucas Mezenga voltou a ser relacionado após a frustrada tentativa de rescisão contratual na Justiça do Trabalho. Recuperados de lesão, o volante Pedro Castro e o atacante Ronald são outras boas opções. O camisa 7 Rafael, no entanto, segue em tratamento para curar uma tendinite no joelho direito.