Atacante do Botafogo convoca torcida para jogo decisivo e comemora retorno ao campo: 'Estou preparado' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Atacante do Botafogo convoca torcida para jogo decisivo e comemora retorno ao campo: 'Estou preparado' Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/10/2021 16:19

Rio - Nesta quinta-feira (7), o atacante Ronald, de 24 anos, concedeu entrevista ao "Botafogo TV" e destacou a felicidade de poder retornar aos gramados após três meses sem jogar. O jogador estava treinando há duas semanas e está apto para ser relacionado no duelo contra o CRB, às 19h, nesta sexta-feira, no Nilton Santos, pela Série B.

"Fico feliz em poder voltar, já vinha treinando há duas semanas com o grupo. Quero dar os parabéns a todos do departamento médico que me ajudaram nesse retorno. Todo retorno de cirurgia é difícil, mas estou preparado, com a cabeça boa para fazer meu melhor e ajudar a equipe", disse o atacante Ronald, à Botafogo TV.



"Ainda não tive a oportunidade de ter a torcida ao lado, então quero convocar vocês para nos apoiarem para que possamos sair com a vitória. É um confronto direto, temos que entrar para vencer para buscar nos distanciar cada vez mais do quinto colocado", concluiu.