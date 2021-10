Gustavo Bochecha quando ainda estava no Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Gustavo Bochecha quando ainda estava no BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/10/2021 17:00

Rio - A Justiça do Trabalho condenou o Botafogo a pagar R$ 100 mil ao ex-volante do clube, Gustavo Bochecha. A decisão ainda cabe recurso. O jogador, atualmente no Coritiba, deixou o Alvinegro em 2020. As informações são do jornalista Matheus Mandy.

A quantia determinada pela Justiça é referente a dívidas trabalhistas: salário de maio de 2020, FGTS, duas férias vencidas, honorários advocatícios e multas que estão previstas na CLT.

Bochecha foi revelado pela base do Glorioso, o jogador, hoje com 25 anos, deixou o clube em 2020 rumo ao Juventude, onde disputou 54 jogos e marcou um gol. Atualmente, o volante está emprestado ao Coritiba até o fim do Série B.