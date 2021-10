Ex-técnico do Botafogo lamenta discussão da torcida com Enderson Moreira e alerta: 'São sempre os mesmos' - Foto: Reprodução/Premiere

Publicado 04/10/2021 19:24

Rio - Nesta segunda-feira (4), o comentarista René Simões do "Donos da Bola", da Band, lamentou a discussão entre o técnico Enderson Moreira com a torcida com Botafogo. Além disso, o ex-treinador do Glorioso alertou o atual comandante sobre ocorrido e destacou que "sempre são os mesmos".

"Conheço bem aquele grupinho, ganhando, perdendo ou empatando, eles vão desopilar o fígado. Brigam em casa e vão ali xingar o treinador. No dia que fomos campeões da Taça Guanabara, passei e eles bateram palma e elogiaram, eu não olhei. Aí por não ter olhado me xingaram tudo de novo. Não tem que olhar. Discordo do Enderson em bater boca com eles. Esquece. São sempre os mesmos", disse o comentarista René Simões, do 'Os Donos da Bola, da Band.



Por outro lado, o ex-técnico do Botafogo comentou sobre o desempenho do Botafogo na derrota por 2 a 1 para o Avaí, no Nilton Santos, no último sábado, pela 28ª rodada do Brasileirão Série B. Na tabela, o Glorioso ocupa a terceira colocação e soma 48 pontos.

"Os elencos são muito parecidos. Quando pega o do Avaí, é cascudo, que sabe jogar dentro e fora, tem jogadores que vão para a briga, como o Edilson e o Bruno Silva, tem o Copete na frente. O Botafogo não esperava tomar o primeiro gol porque estava com o time equilibrado. Depois largou a marcação no meio-campo. Não se impôs, estava frágil, não sei se ter torcida pegou, aí teve a cena lamentável", concluiu.