Botafogo foi derrotado pelo Avaí - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo foi derrotado pelo AvaíVitor Silva/Botafogo

Publicado 03/10/2021 16:53 | Atualizado 03/10/2021 16:54

Rio - Após dois jogos sem vitória na Série B, o Botafogo teve suas chances de acesso para a elite do futebol brasileiro diminuírem bastante. De acordo com informações do portal "Infobola", o clube carioca caiu de 82% para 67%. Os cálculos são do matemático Tristão Garcia.

Líder da competição, o Coritiba tem 97% de possibilidades matemáticas de acesso. Depois, em segundo lugar, aparece o Avaí com 81%. Em terceiro lugar vem o Botafogo, depois do Alvinegro, o Goiás fecha o G-4 com 63% de possibilidades de subir para a Série A.

Com a derrota, o Botafogo perdeu o segundo lugar para o Avaí e viu sua vantagem no G-4 cair para apenas um ponto. Em quinto lugar, o CRB tem 57% de chances de conseguir subir para a Primeira Divisão.