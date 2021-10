Lucas Barreto, goleiro sub-20 do Botafogo de 1,96m - Divulgação

Publicado 02/10/2021 09:58

Rio - Já pensando para o futuro de baixo das traves, o Botafogo assinou com uma promessa da base alvinegra: o goleiro Lucas Barreto, de apenas 19 anos e 1,96m de altura. Conhecido pela grande envergadura, o arqueiro assinou com o clube até dezembro de 2022. As informações são do site "ge.com".

No time sub-20 desde abril, quando chegou após passagem pelo sub-17 do rival Flamengo, Lucas já soma 13 jogos pelo time de General Severiano.

Pelo time de base, Lucas disputa com Igo Gabriel pela posição. Igo também chegou recentemente ao clube. No time profissional, o goleiro titular também veio da base alvinegra: Diego Loureiro.