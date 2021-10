Gatito Fernández tenta voltar aos gramados - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/09/2021 17:19

Rio - Fora dos gramados há um ano por conta de uma lesão no joelho, o goleiro Gatito Fernández está em fase final de recuperação e pode ajudar o Botafogo nas últimas rodadas da Série B. Apesar disso, o paraguaio tem vínculo até 2021 com o Alvinegro, que estuda a renovação, mas aguarda o retorno do arqueiro.

Em entrevista ao podcast "GE Botafogo", o diretor de futebol do Glorioso, Eduardo Freeland, falou sobre o assunto, revelou que Gatito teve uma leve complicação, mas que já está recuperado. O gestor aproveitou para falar sobre o desejo mútuo de renovação contratual.

"Tivemos conversa rápida, tem se mostrado extremamente profissional, vibrante com o que estamos conseguindo fazer, é uma referência interna que temos. Estamos com vontade grande de que volte logo, mas não podemos ter pressa. Havia expectativa de retornar no fim de setembro, início de outubro, teve um pequeno abscesso, nada de grave, já está curado e voltando às atividades de campo de novo", explicou Freeland, que completou:

"Não conversamos tão profundamente sobre renovação porque queremos ter real radiografia de quem é o Gatito que teremos após um ano parado. Mas temos expectativa muito alta de que vai voltar em nível muito bom. Goleiro é posição que precisa de rotina, mas temos convicção que vai voltar e, no momento certo, vamos nos aprofundar em valores, negociação e tempo, acredito que não vamos ter grandes problemas, pois ambos querem muito. É uma questão de avaliar bem a saúde dele, a recuperação está excepcional. Estamos fazendo no tempo certo, sendo responsável com o clube para termos assertividade na decisão para continuidade dele nos próximos anos no clube, que é o que queremos e ele também."