Com dez gols na Série B, Rafael Navarro foi bem marcado no Barradão e passou em brancoESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 29/09/2021 23:30 | Atualizado 29/09/2021 23:36

Salvador - Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, em ritmo sonolento, desperdiçou a chance de diminuir a distância para o Coritiba, primeiro colocado, com 53 pontos, ao empatar em 0 a 0 com o Vitória, nesta quarta-feira, em Salvador. Depois da vibrante atuação na vitória sobre o Sampaio Corrêa, o Glorioso apresentou uma brusca queda de produção. Apático, deixou Salvador na cola do Coxa, com 48 pontos. O Rubro-Negro baiano segue no Z-4, em 18º lugar, com 26 pontos.

Com Carli e Rafael poupados, Enderson Moreira confirmou a volta de Kanu à zaga, mas promoveu uma novidade na lateral-direita. Com Daniel Borges e Warley à disposição, Jonathan Lemos foi quem ganhou uma chance em Salvador. Recuperado de uma lesão muscular, não jogava desde maio. Sem o ritmo ideal, teve dificuldade na marcação no primeiro tempo. Pouco inspirado, o Botafogo não confirmou a impressão deixada no início, em boas chances de abrir o placar com Marco Antônio e Diego Gonçalves.

Na retranca, o Vitória tentou diminuiu o espaço para o contra-ataque alvinegro. Muito 'estudado', o jogo perdeu velocidade. No fim do primeiro tempo, Chay, após boa jogada de Navarro, parou na defesa em dois tempos de Lucas Arcanjo, no último lampejo de emoção.

Com a entrada de Douglas Borges e Warley no lugar de Jonathan Lemos e Marco Antônio, respectivamente, Enderson Moreira tentou ajustar a marcação pelo lado esquerdo e aumentar a profundidade pela direita. Na prática, o futebol apresentado no Barradão, dois dois lados, continuou muito pobre. Sem intensidade, o Glorioso não lembrou de longe a agressiva postura aplicada na vitória sobre o Sampaio Corrêa, para a irritação do treinado à beira do gramado.

Na base do chuveirinho na área, o Vitória ensaiou uma pressão, explorando a estatura do atacante Manoel. Com 1,85cm e boa impulsão, ele levou perigo em pelo menos duas cabeçadas. Quando o Botafogo tentava corrigir a marcação, perdeu Kanu, expulso após receber o segundo cartão amarelo, aos 24 minutos. Apagado, Chay foi sacado para a entrada do zagueiro Ewerton. Passados 13 minutos, Samuel, do Vitória, recebeu vermelho direto por uma cotovelada em Gilvan. Com espaço de sobra e criatividade de menos, nenhuma das equipes se arriscou o suficiente para alterar o placar no Barradão. Afinal, a finalização de Rafael Moura, em posição irregular, não teve validade.

VITÓRIA X VASCO

Local: Barradão

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Gols: 2º tempo -

Cartões amarelos: Raul Prata, Guilherme Rand, Pablo Siles; Marco Antônio

Cartões vermelhos: Samuel; Kanu

Renda e público: -



Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata (Van), Wallace, Mateus Moraes e Renan Luís; Pablo Siles (Caíque Souza), João Pedro, Guilherme Rend (Samuel), Bruno Oliveira (Gabriel Bispo) e Roberto; Manoel. Técnico: Wagner Lopes.



Vasco: Diego Loureiro, Jonathan Lemos (Daniel Borges), Kanu, Gilvan e Carlinhos; Barreto, Luís Oyama e Chay (Ewerton); Marco Antônio (Warley), Diego Gonçalves e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.