Lucas Mezenga - Vitor Silva/Botafogo

Lucas MezengaVitor Silva/Botafogo

Publicado 29/09/2021 10:24

Rio - Na noite da última terça-feira, o zagueiro Lucas Mezenga surpreendeu a todos ao dar entrada na Justiça pedindo a rescisão contratual com o Botafogo e o Nova Iguaçu. O defensor alega atraso no recolhimento do FGTS e pede valores proporcionais ao que deveria receber até o fim do ano e benefícios, cerca de R$ 20 mil. O jogador está emprestado ao glorioso pelo Nova Iguaçu até dezembro. As informações são do jornalista Matheus Mandy.

Com apenas quatro jogos pelo Botafogo, Mezenga quer que a rescisão aconteça de forma urgente, para que possa acelerar o processo de transferência para o Emirates Club, dos Emirados Árabes. A Justiça deu 48 horas para que os clubes cariocas se manifestem.

Única opção da zaga no banco de reservas, Lucas Mezenga viajou com a delegação do Botafogo para Salvador. O Alvinegro entra em campo nesta quarta-feira, onde enfrenta o Vitória. O jogo válido pela 27ª rodada da Série B será no Barradão.