Torcedores fizeram montagem da camisa do Botafogo com suposto patrocínioReprodução/Redes Sociais

Publicado 28/09/2021 10:35

Rio - A boa fase do Botafogo tem rido um reflexo positivo nos torcedores. A mais nova brincadeira da torcida alvinegra é afirmar que o time "transa", a piada acabou tomando proporções mais que o esperado. Na última segunda-feira, o diretor de negócios do clube, Lênin Franco, respondeu a uma postagem da Jontex, marcas de preservativos. Especula-se que possa haver um patrocínio da marca no futuro.

Na tarde da última segunda, um torcedor postou uma montagem em que a Jontex estampa a camisa alvinegra como patrocinadora máster. A empresa entrou na brincadeira e respondeu:

"Não é por nada não, mas minha defesa é imbatível, heim?", brincou o perfil da marca.

Foi então que Lênin Franco viu a bola na frente do gol, e não desperdiçou a oportunidade. O diretor respondeu a Jontex e pediu que fizesse contato direto com ele.