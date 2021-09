Marco Antônio se recuperou de um desconforto muscular e participou da vitória do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/09/2021 18:04

Rio - Após a vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no domingo (26), o meia Marco Antônio exaltou a vitória do Glorioso e aproveitou para comentar sobre a sequência da temporada.

"Fico feliz em ter voltado a tempo [para encarar Sampaio Corrêa]. Foi um jogo bem disputado, ainda bem que conseguimos sair com a vitória. Aos poucos, vamos chegando ao nosso objetivo. O importante é sempre estar pontuando e na parte de cima da tabela", disse Marco Antônio.

Na próxima quarta-feira (29), o Botafogo enfrenta o Vitória, no Barradão, pela 27ª rodada do Brasileirão Série B. O Glorioso está na vice-liderança do campeonato e som 47 pontos.