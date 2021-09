Rafael admitiu a ansiedade pela estreia assim como o impacto pela falta de ritmo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/09/2021 21:15

Rio - Sonho de criança realizado. Rafael, grande novidade do Botafogo para a temporada, estreou na vitória do Alvinegro por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. Após o jogo, o lateral-direito comemorou.

"Maravilhoso. Nem imaginava estrear com torcida. Parecia uma criança hoje, ansioso, deu pra ver que até senti a perna, estou muito tempo sem jogar. Deu para roubar umas bolas, dar uns passes e vamos rumo à Série A", disse o camisa 7, em entrevista ao 'Premiere'.

Rafael, além do torcedor, que retornou ao Estádio Nilton Santos após 18 meses, contou com uma torcida exclusiva: o lateral-direito contou com a presença da família.

"Eles (família) estão ali, é uma emoção muito grande. Minha esposa sabe que era meu sonho, estrear com vitória, entrando, eu estou feliz, mas acho que eles estão mais felizes ainda", comemorou.

Com a vitória sobre o Sampaio Corrêa, o Botafogo chegou aos 47 pontos e assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, na quarta-feira, o Vitória será o adversário, às 21h30, no Barradão.