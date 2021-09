Rafael foi apresentado como novo reforço do Alvinegro - Divulgação/Botafogo F.R.

Publicado 26/09/2021 11:15

Uma novidade de peso marca o elenco do Botafogo para a partida contra o Sampaio Corrêa, neste domingo, pela Série B do Brasileirão. O lateral-direito Rafael foi relacionado pela primeira vez e fará parte da delegação do técnico Enderson Moreira no duelo, realizado no Estádio Nilton Santos.

O lateral-direito, contratado pelo Alvinegro no começo do mês, havia falado em duas semanas para entrar em forma e poder voltar a ser envolvido em uma partida. Nos últimos dias, o camisa 7 ficou focado em trabalhos de recondicionamento físico e, diante da resposta positiva, foi relacionado.



Rafael, contudo, não deve ser titular. Pelo tempo de inatividade - são dois meses sem fazer uma partida oficial -, o lateral deve iniciar a partida no banco de reservas.



Outras novidades na relação são as presenças de Joel Carli e Marco Antônio. A dupla ficou de fora da derrota para o CSA, na última quinta-feira, por problemas musculares, mas apresentaram evolução.