Botafogo confirmou retorno do público ao Nilton Santos contra o Sampaio CorrêaFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/09/2021 10:51

Após a derrota para o CSA fora de casa, o Botafogo tem o fator casa como grande trunfo para se recuperar na Série B e se manter à vontade no G-4. E a partida deste domingo, contra o Sampaio Corrêa, às 18h15, será ainda mais especial pelo reencontro com a sua torcida após um ano e seis meses. A esperança é que o melhor mandante da competição ganhe ainda mais força com o apoio dos alvinegros no Estádio Nilton Santos.

Com 83% de aproveitamento em casa, o Botafogo venceu 10 das 12 partidas disputadas e só perdeu uma vez. Ou seja, deve muito aos 31 pontos conquistados no Nilton Santos a campanha de recuperação na Série B, em especial desde que Enderson Moreira assumiu.



E se mantiver o desempenho, o Botafogo só precisará dos jogos em casa para garantir o retorno à Série A em 2022. A começar pelo jogo contra o Sampaio Corrêa, que poderá receber até 4.999 pessoas. É o primeiro passo para voltar a ver os torcedores no Nilton Santos.



A última vez foi em 10 de março de 2020, contra o Paraná, pela Copa do Brasil, com vitória por 1 a 0, gol de Luiz Fernando. Já faz muito tempo e o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, convocou os alvinegros para o reencontro.



"Jogo muito importante não só para o campeonato como também por, depois de 18 meses, teremos público de novo. E estou contando com vocês, vamos ajudar o time. Vamos comprar ingresso e assistir a esse maravilhoso jogo", escreveu o dirigente em sua conta no Instagram.