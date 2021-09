Joel Carli - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/09/2021 16:21

Rio - Joel Carli retornou ao Botafogo e logo se transformou em peça-chave no sistema defensivo da equipe de Enderson Moreira. Xodó da torcida por ser autor do gol do título carioca de 2018 e pela garra dentro de campo desde 2016, ano de seu desembarque no Rio de Janeiro, o zagueiro foi elogiado pelo ídolo Loco Abreu, durante participação do ex-atacante uruguaio na "Botafogo TV".

"Carli é o que todo time precisa, liderança, assumir essa responsabilidade. Podem dizer que tem muito mais zagueiros com qualidade técnica, mas ele vai conseguir jogar porque nesse momento precisa da liderança, de olhar para alguém que transmite tranquilidade e que deixe você jogar porque a briga é com ele. Dá tranquilidade dentro e fora de campo aos jogadores e ao treinador", disse Loco Abreu.

Joel Carli voltou ao Botafogo nesta temporada com um acordo por parcelamento de dívidas trabalhistas após passagem apagada pelo Aldosivi, da Argentina. O zagueiro de 34 anos se recupera de uma lesão no tornozelo direito que o tirou dos últimos jogos pela Série B.