Kanu não mediu as palavras e classificou a atuação na derrota para o CSA como uma das piores do Botafogo na Série B - Augusto Oliveira/CSA

Publicado 23/09/2021 21:56

Maceió - O último invicto no returno da Série B do Campeonato Brasileiro caiu em Alagoas, e de forma desastrosa. A derrota do Botafogo para o CSA, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, interrompeu a sequência de cinco vitórias e foi classificada como uma das piores exibições do Glorioso, de acordo com Kanu.

"Foi um dos nossos piores desempenhos. A gente vinha de uma sequência boa, mas tivemos uma noite ruim. Começamos o primeiro tempo mais abaixo. Conseguimos controlar o jogo e voltamos melhor para o segundo tempo. Tivemos uma infelicidade. É continuar focado e fazer o que estamos fazendo para conquistar os três pontos no domingo", disse o zagueiro em entrevista ao 'Premiere'.

A 'infelicidade' citada por Kanu foi a desastrosa saída de bola do goleiro Diego Loureiro, que originou o gol de Marco Túlio. Em nova bobeada da defesa, Iury Castilho, livre de marcação, decretou a derrota. Terceiro colocado na Série B, com 44 pontos, o Glorioso enfrenta o Sampaio Corrêa, no domingo, às 18h15, no Nilton Santos. Kanu e Warley receberam o terceiro cartão amarelo e serão desfalques.