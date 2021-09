Escalação do Botafogo para enfrentar o CSA pela Série B - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 23/09/2021 18:14

Rio - Nesta quinta-feira (23), o Botafogo divulgou a escalação para enfrentar o CSA, no Rei Pelé, às 19h, pela 25ª rodada do Brasileirão Série B. O Glorioso não terá a presença de Pedro Castro (lesionado) e Marco Antônio (com dores musculares). Na vaga desses dois jogadores, Luís Oyama e Diego Gonçalves foram escalados na equipe titular.

Escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Carlinhos; Barreto, Luís Oyama, Warley e Diego Gonçalves; Chay e Rafael Navarro.

O Botafogo ocupa a terceira colocação e soma 44 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B e busca manter a invencibilidade para conquistar o torneio com gordura na pontuação.