Durcesio Mello é o presidente do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/09/2021 17:20

Rio - Emprestado ao Botafogo até o fim deste ano, o zagueiro Lucas Mezenga, de 19 anos, recebeu uma proposta do Emirates Club, time dos Emirados Árabes Unidos. O defensor chegou por empréstimo ao Glorioso junto ao Nova Iguaçu. As informações são do portal "ge.com".

No entanto, o Botafogo não pensa em se desfazer do zagueiro e aposta na boa relação com o clube da Baixada Fluminense para poder renovar com o jogador. A diretoria do Nova Iguaçu pretende respeitar a decisão do Glorioso e acredita que eles tenham o dinheiro para exercer opção de compra do jogador.

O Emirates sinalizou ao Nova Iguaçu que pode oferecer um valor parecido com a multa do contrato de empréstimo realizado pelo time. Além do clube árabe, outros times brasileiros também fizeram sondagens pelo atleta.

Lucas Mezenga chegou ao Botafogo após ter feito um bom Campeonato Carioca, quando ainda jogava pelo Nova Iguaçu. A ideia inicial era de que o zagueiro fizesse parte da equipe sub-20, entretanto, foi incorporado direto ao elenco principal. Na Série B, Mezenga tem quatro partidas, sendo três como titular.