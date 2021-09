Gatito.Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 24 de Agosto de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - Vitor Silva/Botafogo

Gatito.Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 24 de Agosto de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra..Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/09/2021 17:24

Rio - O Botafogo vive grande fase na Série B do Campeonato Brasileiro e pode ganhar alguns reforços caseiros para ajudar a manter o bom momento. No final da noite de segunda-feira, o Glorioso fez uma atualização sobre a situação dos atletas no departamento médico e Gatito Fernández, Joel Carli e Ronald podem estar próximos do retorno.

No comunicado publicado na Botafogo TV, o coordenador do núcleo de saúde e de performance, Fábio Eiras, também afirmou que Pedro Castro pode ter sofrido uma lesão muscular e o departamento médico aguarda o laudo do exame feito pelo atleta.

"Temos expectativa de receber laudo do Pedro Castro. Já foi discutido aqui, o número de lesão esse ano no Botafogo é número muito abaixo que anteriores e abaixo que Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Carli teve entorse leve para médio, semana passada tentamos esforço para deixá-lo disponível, mas por questão de dor e confiança achamos melhor não expor ao jogo. Mas nos próximos dias, com trabalhos de transição com fisioterapia e preparação física, provavelmente deixaremos disponível para os próximos jogos", explicou Fábio, antes de completar:

"Hugo teve lesão de clavícula, onde já está entregue ao departamento de preparação física. Ronald já treinou com o grupo e por questões de readaptação deve voltar essas semanas para jogo e disponibilidade. atito a notícia boa é que tem duas semanas que já treina específico de goleiro, com a preparação de goleiros, se readaptando e ganhando a melhor forma para defender o gol do Botafogo. Romildo teve lesão de entorse de tornozelo de leve para médio, com retorno curto para os próximos dias com novidades quanto ao aproveitamento com o grupo", afirmou o coordenador.

Fábio ainda explicou sobre a situação do lateral Rafael, recém-contratado pelo clube e que a torcida vive grande expectativa pela estreia.

"Como está o Rafael? Vem de seis semanas parado, estamos com ele há uma semana, fazendo ao máximo para que se readapte bem e da melhor forma possível. Já começou os trabalhos com o grupo de forma parcial, acreditamos em evoluir essa semana para o mais cedo possível deixá-lo à disposição do professor", concluiu.