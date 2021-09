Rafael está em período de readaptação para poder estrear pelo Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rafael está em período de readaptação para poder estrear pelo BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2021 11:15

Rio - Após a vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Náutico, no Engenhão, o auxiliar-técnico Luís Fernando Flores, comentou sobre a primeira semana do lateral-direito Rafael no Glorioso. Além disso, ressaltou a importância da readaptação do atleta.

"Rafael está fazendo um período de readaptação, está treinando mais a parte física aos poucos. A gente sabe que é um jogador importantíssimo, vai nos ajudar muito, mas temos tido tranquilidade com ele para ele vir no momento certo. Assim como ele vai nos ajudar, ele vai ser um jogador muito cobrado pela qualidade que tem", disse o auxiliar-técnico Luís Fernando Flores.



"Então, ele tem que estar bem, tem que estar inteiro, bem preparado para, se Deus quiser, corresponder às expectativas de todo mundo. Estamos tendo calma com ele. Vocês podem ficar tranquilos que, no momento certo, ele vai vir e, com certeza, nos ajudar muito", concluiu.

Apesar de ainda manter a forma e readaptação no Botafogo, Rafael já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) para estrear pelo Glorioso. No entanto, o atleta havia pedido duas semanas para poder ter condições físicas, pois não entra em campo desde maio, quando ainda atuava pelo Istanbul Basaksehir.