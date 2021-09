Marco Antônio comemora seu gol na partida contra o Londrina, pela última rodada disputada - FabioCosta

Marco Antônio comemora seu gol na partida contra o Londrina, pela última rodada disputada FabioCosta

Publicado 18/09/2021 15:44

Rio - O Botafogo está definido para enfrentar o Náutico pela Série B do Brasileirão. Luís Fernando Flores comandará mais uma vez a equipe no lugar de Enderson Moreira, que cumpre seu segundo e último jogo de suspensão após julgamento no STJD pela expulsão na sua estreia como técnico do Alvinegro.

Após a goleada por 4 a 0 contra o Londrina, na última rodada, o Alvinegro repete a escalação para o duelo contra o Timbu, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. Joel Cali segue fora, e Gilvan forma dupla de zaga com o capitão Kanu. Carlinhos ganhou a vaga de titular e inicia mais uma vez entre os 11 do Bota.

Com isso, o Botafogo vai à campo com: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Carlinhos; Barreto, Pedro Castro, Marco Antônio, Chay e Warley; Rafael Navarro.

Caso vença o Náutico, o Glorioso abrirá seis pontos de vantagem em relação ao Guarani, primeira equipe fora do G4 da Série B do Brasileirão.