Carlinhos destaca bom ambiente no elenco do BotafogoFoto: Reprodução/Botafogo

Publicado 17/09/2021 18:48

Rio - Nesta sexta-feira (17), o lateral-esquerdo Carlinhos concedeu entrevista e destacou o bom ambiente no elenco do Botafogo. O jogador estreou no segundo tempo da partida contra o Remo e foi titular no último confronto contra o Londrina, além de contribuir com uma assistência.

"Ambiente aqui é muito bom, a impressão foi uma das melhores. Cheguei e fui muito bem recebido, e quando é assim sempre você procura dar seu melhor para ajudar. No primeiro jogo que entrei de titular procurei dar meu melhor e consegui dar um passe para o gol", disse o lateral-esquerdo.

"Já trabalhei com os dois treinadores e sei da forma como ele joga. Não vai ser jogo fácil, todo jogo na Série B é difícil, tanto que estamos encarando todos como uma final. Por já ter trabalhado com o Chamusca, sei que será um jogo difícil e estamos bastante cientes disso. Vamos procurar dar o melhor e tentar a vitória", completou Carlinhos.

O lateral-esquerdo comentou sobre a contratação de Rafael e aproveitou para destacar a importância da experiência do jogador que chegou com bagagem na Europa.

"Assim como eu, o Rafael também foi muito bem recebido. É um cara de grupo, que vai nos ajudar muito, um cara brincalhão, que sempre conversa com a gente, que tem muita experiência no futebol. Vai nos ajudar muito".



Neste sábado (18), o Botafogo enfrenta o Náutico, às 16h30, no Engenhão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Glorioso ocupa a terceira colocação e soma 41 pontos.