Enderson MoreiraFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/09/2021 10:38

Rio - O técnico Enderson Moreira, do Botafogo, era um dos adeptos na contratação do experiente centroavante Fernandão, de 34 anos, que não irá mais acontecer. O clube recuou mesmo com todos os exames médicos feitos e bases salariais já acertadas. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Após a desistência por parte do Botafogo, Enderson ligou para Fernandão e explicou os motivos que resultaram no recuo alvinegro. Parte financeira e o caso de doping pesaram para o Glorioso não querer mais contar com o jogador.

Enderson trabalhou com Fernandão no Goiás, entre outubro do ano passado e fevereiro deste ano, e no Bahia, em 2019. No início da semana, quando as tratativas avançaram, o técnico do Botafogo comentou sobre a possível chegada do centroavante.

"Não seria uma coisa para essa temporada, é uma situação para frente. Poderia ser muito útil. Seria apenas uma oportunidade de mercado já que se trata de um jogador de ótima qualidade para essa função", afirmou Enderson, durante participação no programa “Bem, Amigos!”, dos canais SporTV.

Fernandão já tinha bases salariais acertadas com o Botafogo e feito todos os exames médicos, nos quais foi aprovado. A desistência por parte do clube teve peso e maior participação do CEO Jorge Braga, que não chegou a um consenso com a cúpula de futebol do Alvinegro.