16/09/2021

Rio - O Botafogo está perto de anunciar mais uma contratação para esta temporada. O atacante Fernandão foi aprovados nos exames médicos e está por detalhes para assinar contrato com o Glorioso até dezembro de 2022.

Como o atacante Rafael Navarro deve partir rumo ao futebol europeu no fim do Brasileirão Série B, Fernandão surgiu como uma oportunidade de mercado para o Alvinegro, que, com aval do técnico Enderson Moreira, não deixou passar e irá assinar com o experiente centroavante de 34 anos.

O nome de Fernandão não é unanimidade nos corredores do Estádio Nilton Santos. A contratação do atacante gerou debate interno por conta da idade considerada avançada e o risco de perdê-lo a curto prazo por conta da sua acusação por doping. O centroavante ainda não foi julgado e, por isso, está liberado para atuar pelo Glorioso a partir de novembro, na reta final da Série B.

De acordo com apuração da reportagem, os moldes para assinatura com Fernandão são considerados dentro da realidade financeira do Botafogo, que pagará um salário irrisório nos primeiros meses de contrato. Para 2022, o contrato prevê aumento de aproximadamente quatro vezes, mas que ainda sim estaria abaixo dos valores pedidos para renovação contratual com Rafael Navarro, destaque de 2021.

Inicialmente, o clube fez uma proposta salarial e as partes envolvidas deram o "ok". Depois disso, a diretoria alvinegra recuou em relação aos valores e apresentou uma contraproposta, que foi mais uma vez aceita por Fernandão e seus agentes.

Fernandão deve ser anunciado pelo Botafogo nos próximos dias e iniciará o trabalho no campo anexo ao Estádio Nilton Santos. O atacante ex-Goiás e Fenerbahçe-TUR deve atuar pelo Alvinegro apenas no mês de novembro.