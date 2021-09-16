O Botafogo acertou valores com o atacante Fernandão, ex Bahia e Goiás. O jogador, que está suspenso por doping, é visado para a próxima temporada, numa possível volta do Botafogo à série A do Brasileirão. Divulgação
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