Rafael Navarro não ficará no Botafogo em 2022 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rafael Navarro não ficará no Botafogo em 2022Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/09/2021 12:17

O futuro de Rafael Navarro está cada vez mais distante do Botafogo. Com renovação praticamente descartada e contrato apenas até dezembro, o atacante de 21 anos estaria em negociações avançadas com o Valladolid, clube cujo dono é Ronaldo Fenômeno. A informação é do diário espanhol 'As'.

De acordo com a reportagem, o novo gerente geral do Valladolid, o ex-jogador Paulo André, já teria um acordo com os representantes de Navarro, para que ele chegue em janeiro de 2022, quando já não terá contrato com o Botafogo. Navarro inicialmente ficaria na equipe B, o Valladolid Promesas que joga a Terceira Divisão da Espanha. Mas não está descartada a possibilidade de integrar o elenco principal.



Recentemente, o Botafogo brecou a ida imediata do centroavante para o Anderlecht, da Bélgica, que apresentou uma proposta de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3,1 milhões) e 10% do valor de uma futura negociação. Outros clubes europeus também chegaram a sondá-lo.



A diretoria do Botafogo já busca um substituto para Rafael Navarro, mesmo que ele só saia em dezembro. Fernandão, de 34 anos, seria essa opção, já pensando em 2022.