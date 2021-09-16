Rafael Navarro não ficará no Botafogo em 2022Foto: Vitor Silva/Botafogo
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Atacante de 21 anos não está disposto a renovar com o Botafogo
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Comunicado foi feito na noite desta quarta-feira
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