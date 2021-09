Vitinho é um dos destaques da categoria sub-20 - Thiago Ribeiro/Botafogo

Publicado 15/09/2021 13:21

Rio - Há muitos anos o Botafogo busca uma boa estrutura para poder trabalhar seus jovens jogadores. Visando isso, o clube desenvolveu um núcleo especial totalmente voltado para as categorias de base nas dependências do Estádio Nilton Santos. Além do primeiro passo, os jogadores puderam fazer a primeira atividade da história do Alvinegro em seu centro de treinamento, no Espaço Lonier, ainda em reformas para comportar base e profissional.

Além da nova estrutura no Nilton Santos, com academias, vestiários, sala de fisioterapia e departamento médico próprios, os jogadores do sub-20 realizaram uma atividade em um dos campos do novo CT visando a segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, nesta quinta-feira (16).

Em nota, o Alvinegro celebrou a conquista da nova estrutura e do passo dado para melhores condições de trabalho aos jovens jogadores.

CONFIRA A NOTA PUBLICADA PELO BOTAFOGO:

"Após fechar acordo com o CEFAT para ser o CT da base alvinegra durante os próximos dois anos, as categorias de base do Botafogo estão recebendo mais um importante apoio no desenvolvimento dos seus jovens. Além de toda a estrutura do CT localizado em Várzea das Moças à disposição, agora a garotada do Fogão passará a usufruir também de um núcleo estrutural dentro do complexo do Estádio Nilton Santos. Além disso, as equipes de base irão realizar treinos pontuais nos campos do Espaço Lonier.



Dando o pontapé inicial na nova prática, a equipe Sub-20 do Botafogo – que se prepara para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, quinta-feira (16/09), na Gávea – se apresentou no Estádio para o almoço, realizou um trabalho de movimentação na nova academia destinada aos meninos e se deslocou no ônibus do Clube até o Lonier para treinamento em um campo do espaço.



Tal iniciativa visa elevar o nível da formação dos atletas no Clube, pauta esta que é tratada como prioritária pela atual gestão alvinegra. A resolução vai proporcionar uma maior integração com o departamento de futebol profissional no Estádio e dará um salto de qualidade ainda maior com os treinamentos pontuais nos gramados do Espaço Lonier. Cabe ressaltar que esse processo não influencia e não possui relação com o eventual projeto do novo CT do Botafogo no local.



'É com muita satisfação que estamos dando mais um passo rumo ao melhor desenvolvimento dos nossos jovens atletas. Temos hoje o CEFAT como o CT principal da base do Botafogo, que conta com uma estrutura de excelência para treinos e jogos. Agora avançamos um pouco mais e teremos também esse núcleo operacional na casa do Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Acredito que seja fundamental essa aproximação para os meninos estarem habituados e viverem esse ambiente com maior frequência', comentou o Gerente Geral das categorias de base, Tiano Gomes.

O núcleo de desenvolvimento da base alvinegra no Nilton Santos contará com a disponibilização de uma academia exclusiva, sala de fisioterapia e departamento médico, um escritório e dois vestiários próprios.

'Estamos felizes por estarmos iniciando esse novo processo. Essas novas instalações vão agregar muito na melhoria das nossas condições de trabalho e, naturalmente, refletir para que os atletas possam, cada vez mais, chegar preparados à equipe profissional. Temos que agradecer aos funcionários por todo o suporte no dia a dia. Com muito trabalho, vamos deixando o nosso futuro cada vez mais Glorioso', pontuou o Coordenador de Futebol de Base, Bruno Hanek."