Rafael foi apresentado como novo reforço do Alvinegro - Divulgação/Botafogo F.R.

Publicado 14/09/2021 15:01

Rio - Agora não é mais sonho. Na tarde desta terça-feira (14), o lateral-direito Rafael foi oficialmente apresentado pelo Botafogo no Estádio Nilton Santos e falou pela primeira vez como jogador do clube de coração. O atleta, que enalteceu diversas vezes seu carinho pelo Alvinegro, revelou que sua chegada à General Severiano veio antes do previsto.

"Pra ser sincero, eu achei que talvez um ano mais, que no próximo ano eu iria voltar. Mas por várias razões e acontecimentos do ano passado, eu pude voltar antes e isso é muito bom. Naquela época (relembrando sua visita ao Estádio Nilton Santos com seu irmão gêmeo, Fábio, lateral-esquerdo do Nantes) eu já tinha falado que eu ia voltar para o Botafogo um dia e a promessa está cumprida", disse Rafael.

Rafael falou várias vezes que será um "torcedor dentro de campo" e citou suas preferências dentro do gramado. Apesar disso, o lateral prega cautela quanto a sua estreia e em qual setor irá atuar com a camisa do Botafogo.

"Estava há seis semanas sem treinar. O professor Enderson me conhece um pouco, ele vai me ver nos treinos e ele que vai decidir a posição em que eu vou jogar. Posso dar minha opinião, mas será ele que vai decidir. Acho que preciso de duas semanas para estar bem novamente e ajudar o Botafogo", comentou o novo camisa 7 do Alvinegro.

Rafael é a primeira grande contratação da gestão de Durcesio Mello, que pretende retornar à Série A com uma equipe competitiva.