Guilherme Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/09/2021 12:37

Rio - Encostado e sem espaço no Botafogo desde as chegadas de Jonathan e Carlinhos, o lateral-esquerdo Guilherme Santos pode deixar o Botafogo. De acordo com o site "Torcedores.com", o jogador de 33 anos recebeu sondagens de clubes da Série C do Campeonato Brasileiro.

Segundo o veículo, Novorizontino-SP e Manaus procuraram o Alvinegro para conversar sobre a situação do jogador, mas ainda não apresentaram propostas. Empresariado por Eduardo Uram, estafe que tem boa relação com o Botafogo, Guilherme Santos pode ter uma "rescisão amigável" com o clube de General Severiano.

Uram, inclusive, é empresário do atacante Fernandão, que deve ser anunciado nos próximos dias como novo jogador do Botafogo. Como o atleta não faz parte dos planos de Enderson Moreira e não pode mais atuar por outro clube da Série B, sua saída parece ser questão de tempo.