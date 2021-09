Gerson "Canhotinha de Ouro" - Fernando Soutello/AGIF

Publicado 13/09/2021 10:04

Rio - A boa fase do Botafogo tem empolgado os torcedores, entre eles, o ex-jogador e ídolo alvinegro, Gerson. O "canhotinha de ouro" aprovou a mudança de postura do time desde a chegada do treinador Enderson Moreira, e afirmou que o Glorioso vai brigar pelo título da Série B. Com nove vitórias nos últimos onze jogos, o time está em terceiro lugar, com quatro pontos atrás do Coritiba, líder.

"O cara da noite para o dia mudou o Botafogo todo. Mudou a maneira de jogar, mudou a maneira tática, mudou a maneira do jogador encarar o jogo… Todo mundo corre, onde o adversário está tem dois, três do Botafogo brigando. O Botafogo não era assim. Está bem arrumadinho, bem armado. Parabéns ao treinador, que pegou esse time na bacia das almas e botou aonde está. E vai disputar o título, pode estar certo disso!", celebrou Gerson.

O ex-atacante ainda elegeu Marco Antônio como o melhor jogador da partida na goleada por 4 x 0 diante do Londrina, no sábado. Gerson ainda fez questão de destacar Chay e Carlinhos, esse que fez seu primeiro jogo como titular.

"Qual é a posição do Chay? Ninguém sabe. É ponta, é centroavante, é meia, é zagueiro… Ele está à vontade do campo. Parece até que é o dono do time, entre aspas. E de repente é, tecnicamente falando", afirmou o ídolo alvinegro, antes de completar:

"E o Carlinhos, lateral-esquerdo? Ele foi lateral, ponta, cruzando bem, metendo bola para o Warley fazer o gol, e é meia também, fechando ali o meio. Está fazendo perfeitamente essa função, como o Filipe Luís, do Flamengo, faz, sem fazer comparações", finalizou.