Botafogo derrotou o Londrina na Série B - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo derrotou o Londrina na Série BVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/09/2021 19:50

Rio - Responsável por comandar o Botafogo na goleada sobre o Londrina, o auxiliar Luis Fernando Flores elogiou a forma como a equipe conseguiu resolver a partida na primeira etapa. Apesar da vantagem numérica, o profissional destacou a eficiência dos jogadores dentro de campo.

"Realmente conseguimos os 3 a 0 no primeiro tempo, mas não foi fácil. Foi um início de jogo muito difícil, o time deles estava bem fechado. No momento que a gente consegue fazer o gol é que as coisas facilitam um pouco. Fomos eficientes nesse sentido. O que a gente pediu no intervalo é para que não relaxassem. No futebol a gente tem que aproveitar esses momentos de superioridade, eles estavam com um a menos e nós continuamos tentando mais gols. Conseguimos um só. No geral, acredito que fizemos o jogo ficar tranquilo para nós no momento em que conseguimos quebrar as linhas deles e fazer três gols no primeiro tempo", afirmou.



Luis Fernando Flores comandou o Botafogo, porque Enderson Moreira cumpriu suspensão. O auxiliar destacou o rendimento ofensivo e defensivo do Glorioso nas últimas partidas.

"O ataque foi muito eficiente, mas o que a gente tem pedido além dessa situação é também trabalhar na parte defensiva. Isso tem sido muito importante para os zagueiros, volantes, porque essa marcação começa lá na frente, fazendo pós-perda forte, passando atrás da linha da bola, isso tem dado segurança maior para defesa. E futebol é muita confiança também, cada jogo que passa e toma menos gols vai ficando mais confiante. Graças a Deus temos conseguido os resultados e tomado poucos gols", disse.