Estádio Nilton Santos, a casa do BotafogoReprodução

Publicado 10/09/2021 15:06

Rio - O Botafogo acertou um patrocínio para seus uniformes. A Estrela Bet, empresa do ramo de apostas, é a mais nova parceira do Alvinegro e estampará as mangas dos uniformes do clube até o fim da temporada. Em vídeo divulgado e nota no site oficial, o Glorioso anunciou a parceria.

O acordo limita o espaço das mangas, mas a marca também irá ocupar o lugar "master", no peito, nos jogos contra Cruzeiro e Vasco. A estreia do Estrela Bet no uniforme do Botafogo será neste sábado, contra o Londrina, pela Série B, no Estádio Nilton Santos.

"O Botafogo vive um momento de transformação interna e a nova forma de gerir o clube tem sido percebida e valorizada pelo mercado, atraindo grandes parceiros como o EstrelaBET. A força da nossa marca certamente vai alavancar os negócios da empresa nesse segmento em franco crescimento, que é o de apostas", celebrou o CEO Jorge Braga.

"Esperamos que seja o começo de uma parceria duradoura. Esse acordo simboliza o nosso trabalho incessante desde o início dessa gestão para a valorização da nossa marca. Conseguimos fechar um patrocínio para as mangas da camisa com um valor superior ao anterior, feito quando o Clube estava na Série A do Brasileiro", revelou Lênin Franco, diretor de negócios.