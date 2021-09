Diego Gonçalves comemora o seu gol, o segundo na vitória alvinegra no Estádio Nilton Santos - Reginaldo Pimenta

Publicado 09/09/2021 19:34

Recuperação relâmpago. Diego Gonçalves respondeu bem aos tratamentos após uma lesão sofrida no quadril no fim de agosto e pode retornar aos gramados antes do tempo previsto. Nesta quinta-feira, o atacante treinou normalmente com o grupo do Botafogo no Estádio Nilton Santos.

Inicialmente, a previsão era de que o atacante perdesse até dez jogos da Série B do Brasileirão, ficando fora fora de combate por mais de um mês. O camisa 11, porém, evoluiu de forma positiva aos tratamentos e já retornou ao campo.



A resposta foi tão boa que existe a possibilidade de Diego Gonçalves ser relacionado e ficar no banco para a partida contra o Londrina, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada da Série B. A comissão técnica ainda avalia essa questão internamente.

O atacante iniciou a transição aos gramados apenas uma semana de o clube ter divulgado a lesão. Duas semanas depois do problema muscular, o clube até cogita levá-lo a um jogo novamente - ou seja, o atleta se recuperou na metade do tempo previsto inicialmente pelo Glorioso.



Nesta quinta-feira, ele participou normalmente das atividades do grupo com o treinador Enderson Moreira. Caberá ao comandante levar o atleta ou não ao banco de reservas na próxima partida.