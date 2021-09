Chay é destaque do Botafogo na Série B - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/09/2021 12:00

Rio - Principal destaque do Botafogo na Série B, Chay está feliz da vida com a chegada de Rafael, novo reforço alvinegro. Em contato com a "ESPN", o meia, de 30 anos, revelou que soube antes de todos que o lateral-direito seria a mais nova contratação do Glorioso.

"Para minha surpresa, ele me mandou uma mensagem hoje a caminho do treino, fez uma brincadeira comigo, já se mostrou que é um cara brincalhão, a gente vai se dar muito bem. Fiquei sabendo um pouco antes de todos, me mandou mensagem no WhatsApp, como disse, temos amigos em comum, ele conseguiu meu número, a gente brincou um com outro, desejei boas-vindas a ele, disse que ele vai ser muito bem-vindo, que o grupo vai abraçar e vai dar tudo certo", afirmou.



O jogador assinou contrato até 2023 e apesar de ser lateral vai utilizar a marcante camisa 7. Segundo Chay, o grupo alvinegro reagiu com muita alegria e empolgação a chegada do reforço.

"O grupo reagiu muito bem. Um jogador com bastante bagagem, vem para agregar. Tenho excelentes informações, amigos em comum. Falam que é um rapaz gente boa demais, de grupo, de trabalho, e é isso que importa para a gente. Está vindo um grande jogador para agregar e a gente conseguir nossos objetivos", disse.