Irmãos gêmeos, Rafael e Fábio torcem pelo Botafogo desde criança - Foto: Reprodução/Botafogo TV

Irmãos gêmeos, Rafael e Fábio torcem pelo Botafogo desde criançaFoto: Reprodução/Botafogo TV

Publicado 08/09/2021 16:43

Rio - Nesta quarta-feira (8), após o anúncio do Botafogo com a contratação do lateral-direito Rafael, o irmão gêmeo, Fábio, e lateral-esquerdo atualmente no Nantes, da França, deseja sorte no Glorioso e diz que "também espera realizar esse sonho".

"Acho que nunca me senti assim no futebol, que sonho… muito feliz mesmo Espero realizar tbm esse sonho de vestir a camisa que cresci usando. Sem palavras. Boa sorte e te amo muito irmão", disse Fábio, em sua rede social.

Ao contrário de Rafael que estava livre no mercado, desde que deixou o Istanbul Baakehir, da Turquia, o lateral-esquerdo Fábio atua no Nantes, da França, e tem contrato com o clube francês até julho de 2022.