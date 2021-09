Ex-Botafogo, Salomon Kalou está perto de acertar retorno ao futebol europeu | Botafogo | O Dia

Salomon Kalou - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/09/2021 14:22

Lisboa - O atacante marfinense Salomon Kalou está perto de aceitar mais um desafio em sua carreira. Após uma passagem cercada de expectativas pelo Botafogo e um fracasso iminente, o atleta ex-Chelsea deve reforçar o Belenenses, de Portugal, lanterna do campeonato nacional.

De acordo com o jornal "Record" de Portugal, o atacante já vinha treinando em solo português e agora se aproximou do Belenenses, que pretende assinar com o ex-camisa 8 do Botafogo.

Kalou chegou ao Botafogo em julho de 2020, tinha contrato até o fim de 2021, mas rescindiu com o clube após a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo Alvinegro, foram 27 jogos e apenas um gol marcado.