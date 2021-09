Enderson Moreira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/09/2021 11:30

Rio - Expulso na 14ª rodada da Série B na partida contra o Confiança, o treinador do Botafogo, Enderson Moreira será novamente julgado. O técnico volta ao banco dos réus no Tribunal Pleno do STJD na próxima quinta-feira. A sessão está marcada para às 11h. As informações são do portal "FogãoNet".

O novo julgamento se dá porque a Procuradoria do STJD entrou com um recurso em que pede a revisão da pena de dois jogos que foi aplicada pela 5ª Comissão Disciplinar, no julgamento que foi realizado em 20 de agosto. Do outro lado, o Botafogo pede o desprovimento do recurso.

O pedido da Procuradoria do STJD se divide em dois objetivos:

1) alterar a desclassificação do artigo 243-F § 1º (ofender alguém da equipe de arbitragem em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto), com pena de quatro a seis jogos e multa de R$ 100 a R$ 100 mil, e;

2) aumentar a pena aplicada em razão da gravidade da conduta, pelo fato de ter sido praticada por um técnico e por Enderson Moreira ser reincidente e ter antecedentes no artigo 258 § 2º inciso II (desrespeitar os membros da arbitragem, com pena de dois a seis jogos).

Inicialmente, Enderson foi denunciado nos artigos 258 (conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva) e 243-F § 1º. Entretanto, durante o julgamento os auditores escolheram desclassificar o 243-F § 1º e aplicaram somente dois jogos de suspensão em virtude do 258 nos termos do artigo 250 (ato hostil).