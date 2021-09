O lateral-direito Rafael está na mira do Botafogo - AFP

Publicado 06/09/2021 11:30 | Atualizado 06/09/2021 11:31

Rio - As negociações entre o lateral Rafael e o Botafogo vai ganhar um novo e decisivo capítulo nesta segunda-feira. Através da assessoria de imprensa do clube, o CEO do Alvinegro, Jorge Braga, informou que vai se reunir com o lateral e decidir qual será o destino do jogador.

Segundo Braga, há a possibilidade de que haja doação por parte dos torcedores para a viabilizar a contratação do jogador, mas que isso seria uma exceção para um projeto tão diferente.

O dirigente afirma que inúmeras projeções e criações foram feitas para tentar tornar o sonho de Rafael em realidade. A nota emitida ressalta que a vinda do jogador implicaria em "duras medidas internas para garantir a manutenção do compromisso orçamentário" e portanto, o Alvinegro teria que rescindir com jogadores que não fazem parte dos planos do time.

Confira a nota na íntegra

“Entendemos ser importante apresentar nova atualização ao torcedor sobre as negociações com o lateral-direito Rafael. O Botafogo está muito impactado com o entusiasmo, a paixão e o sonho do jogador de vestir a camisa alvinegra, além de ser um atleta de altíssimo nível e que tem muito a agregar dentro e fora de campo.



Desde o início das negociações, estamos realizando internamente uma série de simulações financeiras, estudando modelos e projetando cenários.



Já externei ao presidente e demais diretores meu entusiasmo com esta contratação, desde que isso não faça o clube andar para trás em suas premissas de honrar dívidas e compromissos.



Quero deixar claro meu desejo de contar com o Rafael, ainda que o único modelo viável no curto prazo seja doação ou mútuo de ilustres torcedores. Esta alternativa não é a ideal na nossa convicção como forma de gerir, mas pode ser uma exceção para viabilizar esse projeto tão especial.



Amanhã (6/9) haverá uma reunião definitiva com o atleta e seus representantes para buscarmos alcançar um desfecho positivo.



Adicionalmente, precisaremos tomar duras medidas internas para garantir a manutenção do compromisso orçamentário. Isso significa liberar e buscar acordos com atletas que estão fora dos planos para a sequência da temporada"