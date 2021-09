Felipe Neto - Reprodução

Publicado 05/09/2021 13:31

Rio - O treinador Enderson Moreira já coleciona oito vitórias com o Botafogo em 10 partidas e mesmo assim não tem escapado das críticas. Dessa vez, o youtuber e torcedor do Alvinegro, Felipe Neto, "cornetou" as decisões tomadas pelo técnico na partida contra o Remo. Apesar disso, ressaltou a evolução da equipe em relação ao que era com Marcelo Chamusca.

"Odeio cornetar treinador de futebol, porque nossa cultura é sempre culpar treinador. O problema é que o Brasil tem muito treinador HORRÍVEL. Quando criticava o Chamusca, era porque via que o Botafogo só precisava do mínimo pra subir. Enderson em dez jogos teve oito vitórias, mesmo sendo limitado", escreveu nas redes sociais, antes de completar:

"A prova de que o Enderson é limitado foi o jogo de hoje. Rafael Moura ficar os 90 minutos não fez NENHUM sentido. Colocar o Oyama aberto na direita fez menos sentido ainda. Colocar Romildo então, Jesus amado. Mas o time só precisa do mínimo. E isso o Enderson faz. Chamusca não", concluiu Felipe Neto.

Sob o comando de Enderson Moreira, o Botafogo ocupa a terceira posição na tabela da Série B e já soma 38 pontos. Mesmo podendo ser ultrapassado pelo Goiás, o Alvinegro está garantido no G4 da competição até o fim da próxima rodada.