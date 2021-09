Enderson Moreira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo voltou de Belém com a vitória magra de 1 x 0 sobre o Remo. O terceiro resultado positivo seguido na Série B não escondeu a má atuação da equipe alvinegra. Para o treinador Enderson Moreira, o time não teve uma noite boa na parte técnica, entretanto, compensou na entrega e disposição.

"Não tivemos um desempenho técnico no nível do que podemos fazer, mas isso acontece com qualquer equipe do mundo. Faz parte, temos que ter tranquilidade quando esse jogo técnico não flui com tanta tranquilidade. Hoje foi uma vitória da competitividade, da disposição, de um time que se entregou. Toda vez que a gente joga, tem a metade cheia e a metade vazia. Eu prefiro ver a metade cheia, da vontade, da gana, da determinação e isso também ganha jogo", afirmou o treinador.

O treinado também foi questionado sobre ter trocado Luís Oyama de posição. O volante jogou aberto pelo lado direito no segundo tempo e acabou não tendo uma boa atuação. Jogado em outra parte do campo, a partida de Oyama foi bem abaixo do que ele costumar apresentar.

"É um jogador que todos sabem da qualidade dele, ele tem entrado às vezes nessa função para poder nos ajudar. É claro que a posição dele é outra, mas é uma possibilidade real para poder fechar o jogo, aconteceu contra o Coritiba e hoje também. Era um lado que eles tinham muita força principalmente com o Victor Andrade, um jogador extremamente perigoso. Queríamos dar um pouco mais de estabilidade e ele conseguiu fazer isso. Tecnicamente não fizemos um jogo bom nesse sentido. Não canso de enaltecer a disposição de ele querer nos ajudar, é um jogador muito qualificado, teve alguns problemas de lesão e tenho certeza de que vai nos ajudar muito ainda", concluiu Enderson.