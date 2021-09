Remo e Botafogo - Samara Miranda/Remo

Publicado 04/09/2021 21:31 | Atualizado 04/09/2021 21:40

Pará - Mais três pontos para a conta. No Pará, o Botafogo voltou a vencer pela Série B. Em jogo bastante disputado, brilhou novamente a estrela de Enderson Moreira e o Glorioso conseguiu vencer o Remo por 1 a 0 neste sábado. Warley fez o gol único do jogo no segundo tempo. O resultado é a sexta vitória em oito jogos do clube carioca sob o comando do técnico.

Com a vitória, a equipe de General Severiano alcança a marca de 38 pontos na Série B e alcança o terceiro lugar na tabela. O Goiás enfrenta o Cruzeiro na próxima terça-feira, em casa, e em caso de empate irá retomar a posição. Porém, a vitória mantém de qualquer maneira o Botafogo no G-4.

Após conseguir duas vitórias fora de casa na competição, o Botafogo terá agora dois jogos seguidos no Rio de Janeiro pela Série B. A equipe de Enderson Moreira enfrenta o Londrina no próximo sábado e o Náutico no próximo dia 18. Ambos os jogos no Nilton Santos.



O primeiro tempo entre Remo e Botafogo foi marcado por bastante equilíbrio. Jogando em casa, a equipe paraense começou melhor e criou a primeira boa chance. Aos seis minutos, o atacante Victor Andrade recebeu pela esquerda, na entrada da área, passou por Daniel Borges para dentro da área e finalizou, a bola passou raspando o gol de Diego Loureiro.

O Botafogo só conseguiu responder aos 29 minutos. Em cobrança de escanteio de Chay, Joel Carli subiu sozinho e cabeceou para fora, a bola passou muito perto do gol de Vinícius, para alívio dos torcedores do Remo.

Com o jogo muito concentrado no meio-campo e com pouca inspiração ofensiva, nenhuma das duas equipes conseguiu se sobressair e criar outra grande oportunidade de gol no primeiro tempo. Com isso, o placar seguiu sem qualquer alteração para o intervalo.

A segunda etapa começou com o Remo buscando uma pressão. O Botafogo parecia mais encolhido, porém, com boa marcação, a equipe comandada de Enderson Moreira não permitia que os donos da casa criassem qualquer grande oportunidade de gol.

Até que aos 19 minutos, na primeira chegada, o Botafogo abriu o placar. Pedro Castro foi no fundo e cruzou, Rafael Moura fez corta luz e Warley finalizou duas vezes para marcar. O jogador alvinegro acabou se chocando no lance do gol e com dor não conseguiu nem comemorar.

O Remo não ficou abatido com o gol sofrido e por muito pouco não empatou aos 24 minutos. Após levantamento de Thiago Ennes, Lucas Siqueira cabeceou no travessão do Botafogo, assustando os cariocas. Aos 32 minutos, outra boa chegada dos paraenses. Rafinha finalizou bem de fora da área, a bola passou raspando o gol de Diego Loureiro.

No fim do jogo, dois grandes sustos para os alvinegros. Aos 44 minutos, após bate e rebate, Jefferson finalizou na área alvinegra e a bola explodiu no travessão. Depois, nos acréscimos, o Remo conseguiu perder uma oportunidade impressionante com três jogadores finalizando na área alvinegra, Diego Loreiro fez duas grande defesas e depois, Wallace finalizou por cima do gol. Após a chance impressionante, alívio alvinegro e apito final no Pará.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 1 BOTAFOGO



Estádio: Baenão (PA)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões amarelos: Felipe Gedoz, Felipe Conceição (técnico), Victor Andrade (REM); Rafael Moura, Diego Loureiro, Romildo (BOT)

Cartão vermelho: -

Gols: Warley, do Botafogo, aos 19'/2ºT



REMO: Vinícius, Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Igor Fernandes (Wallace); Anderson Uchoa, Lucas Siqueira (Ronald), Arthur (Jefferson) e Felipe Gedoz (Tiago Mafra); Victor Andrade e Matheus Oliveira (Rafinha). Técnico: Felipe Conceição



BOTAFOGO: Diego Loureiro, Daniel Borges, Kanu, Joel Carli e Jonathan Silva (Carlinhos); Barreto, Pedro Castro (Romildo) e Chay (Ênio); Marco Antônio (Luiz Henrique), Warley (Luís Oyama) e Rafael Moura. Técnico: Enderson Moreira