Sede de General Severiano - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 03/09/2021 17:02 | Atualizado 03/09/2021 17:02

Rio - A juíza Adriana Freitas de Aguiar, da 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), condenou o Botafogo a pagar o valor de R$ 280 mil ao ex-atacante do clube, Gustavo Ferrareis, por conta de dívidas trabalhistas. A informação é do site "Esporte News Mundo".

Originalmente, a ação de Gustavo Ferrareis cobrava R$ 404.679,70 e o jogador pedia verbas rescisórias, 13º salário e férias proporcionais, além de outras multas previstas em contrato.

CONFIRA OS TERMOS ACEITOS PELA JUÍZA:

– Saldo de 26 dias de salário de junho/2019;



– 13º Salário Proporcional 06/12 avos;



– Férias Proporcionais 06/12 avos;



– Prêmios;



– Adicional 1/3 Férias Prop Rescisão;



– Salário retido de 31 dias de maio de 2019;



– Multa do art. 467 da CLT sobre saldo de salário;



– 13º salário proporcional e Férias proporcionais acrescidas de 1/3;



– Multa do art. 477 da CLT (no valor do salário base);



– Pagamento do FGTS faltante.

Atualmente no Puebla, do México, Gustavo Ferrareis chegou ao Botafogo em 2019 e disputou apenas 10 partidas, marcando dois gols. O Alvinegro ainda pode apresentar recurso sobre a decisão judicial.