Publicado 03/09/2021 11:30

Rio - O Botafogo finalizou e anunciou nesta semana a compra do meia-atacante Chay, principal destaque da equipe na Série B. Porém, para conseguir acertar com a Portuguesa, clube que detinha 100% dos direitos do atleta, o Glorioso teve que recorrer a um velho conhecido: o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro. As informações são do portal "globoesporte.com".

De acordo com o site, o ex-dirigente ajudou na operação e agora o clube tenta novamente somar recursos para conseguir contratar o lateral-direito Rafael, de 31 anos, que está sem clube. Segundo o portal, o atleta tem luvas estimadas em R$ 1 milhão.



Além de gerar receitas com o departamento comercial e de marketing, um aumento de 5 mil sócios-torcedores poderia auxiliar a diretoria do Botafogo a ter condições de efetuar a negociação. Os salários do atleta não ultrapassariam a realidade do clube carioca.