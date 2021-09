Joel Santana - Reprodução

Publicado 02/09/2021 13:23

Rio - Joel Santana criticou o trabalho que Marcelo Chamusca vinha fazendo no comando do Botafogo. Em seu canal no Youtube, ele creditou a recuperação do Glorioso na Série B à demissão do treinador.

"Nenhum time vira da água para o vinho como fez o Botafogo, a não ser que os jogadores estivessem trabalhando com má vontade com o ex-treinador. Com certeza. O time do Botafogo você vê jogar dá gosto, luta, briga, não tem bola perdida, se joga de cabeça, faz qualquer coisa para vencer o jogo. Antes dava até sono. Reclamava, chiava, o treinador era outro nervoso. Pode ter certeza, o time não estava feliz com o treinador anterior. Agora está colhendo grandes resultados, se continuar assim vai chegar. Parabéns ao Botafogo, trocou o treinador na hora certa", disse Joel.

Após a chegada de Enderson Moreira, o Botafogo conquistou 22 pontos, se afastou da zona de rebaixamento e conseguiu entrar no G4.