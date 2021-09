Rafael - AFP

01/09/2021

Rio - O Botafogo confirmou, na noite desta quarta-feira, que está em negociações com o lateral Rafael, ex-Manchester United e Lyon. Apesar da vontade do jogador em defender o time carioca, o clube prega cautela por conta da questão financeira.

“O Botafogo confirma que está em negociações com o lateral-direito Rafael, mas prega cautela devido ao compromisso orçamentário, alinhado com as novas diretrizes internas de responsabilidade nos contratos celebrados”, diz a nota.



Rafael nunca escondeu ser torcedor do Botafogo e sempre disse ter o desejo de vestir a camisa alvinegra um dia. Ele tem outras propostas de clubes da Série A em mãos, mas está inclinado a acertar com o Glorioso.