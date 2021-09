Rafael está na mira do Botafogo - AFP

Rafael está na mira do BotafogoAFP

Publicado 01/09/2021 17:48

Rafael agitou os torcedores do Botafogo nesta quarta-feira. O lateral-direito, que tem negociações para defender o clube de General Severiano, fez postagens enigmáticas no Twitter que podem ter relação com as conversas. Ele já havia falado em situações no passado que tinha a vontade de jogar no Glorioso.

Primeiro, o defensor publicou emojis de fogo. Logo depois, um internauta o respondeu, dizendo para não brincar com esse tipo de coisa. O atleta, então, escreveu algo que empolgou a torcida ainda mais: "Eu gosto de brincar mas não com essas coisas".







"Sonho de criança vai ser realizado era o que faltava", publicou Rafael, em um tweet com mais de 3 mil compartilhamentos até o momento de publicação desta matéria. Sonho de criança vai ser realizado era o que faltava — Rafael da Silva (@orafa2) September 1, 2021 O lateral-direito é botafoguense de berço, assim como Fábio, seu irmão gêmeo. O jogador de 31 está livre no mercado desde que deixou o Basaksehir, da Turquia, no mês passado."Sonho de criança vai ser realizado era o que faltava", publicou Rafael, em um tweet com mais de 3 mil compartilhamentos até o momento de publicação desta matéria.