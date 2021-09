Chay tem se firmado como a principal peça ofensiva do Botafogo na Série B - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/08/2021 16:33

Rio - Você viu o Chay por aí? O Botafogo divulgou na tarde desta terça-feira, em suas redes sociais, o vídeo de anúncio da compra do meia atacante destaque da Série B e artilheiro do Glorioso na competição. Com muito humor e trilha sonora com paródia, o Alvinegro confirmou a assinatura de contrato até 2024.

Chay chegou ao Botafogo no início da Série B e conquistou rapidamente o carinho do torcedor alvinegro. Com suas brilhantes atuações, o camisa 14 comandou a reação da equipe na Série B e é a grande referência técnica da equipe comandada por Enderson Moreira.

O jogador, que pertencia a Portuguesa-RJ, estava emprestado até o fim de 2021 e iniciou a negociação pela renovação contratual ainda no mês de julho.