Chay, meia-atacante do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/08/2021 13:23

Rio - Acabou a espera: Chay é oficialmente jogador do Botafogo. O novo vínculo do meia-atacante foi assinado na tarde desta terça-feira. O Alvinegro concluiu a compra do camisa 14 junto à Portuguesa-RJ, clube que detinha os direitos federativos do atleta, e pelo qual se destacou no início da temporada de 2021. A informação é do jornalista Sergio Santana, do "Lance".

Chay chegou ao Botafogo logo após o fim do Campeonato Carioca e assinou contrato de empréstimo até o fim da Série B. No entanto, com seu carisma e belíssimas atuações, conquistou rapidamente o carinho da torcida alvinegra e passou a ser tratado como referência da equipe. O Botafogo agiu rapidamente e fez a manutenção contratual, tornando o meia-atacante jogador do Glorioso de forma definitiva.

Botafogo e Portuguesa-RJ conversavam desde o mês de julho para sacramentarem a negociação de Chay. Nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, as partes assinaram o novo contrato do "Malvadão" da equipe de Enderson Moreira. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, em seu canal no YouTube, Chay terá contrato até 2024.



O meia-atacante é o grande destaque do Alvinegro na Série B, com oito gols marcados e 3 assistências.