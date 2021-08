Edilson Silva elogia o desempenho do zagueiro Joel Carli do Botafogo - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 30/08/2021 19:44

Rio - Nesta segunda-feira (30), o comentarista Edilson Silva, do programa "Donos da Bola", da Band, destacou a presença do zagueiro Joel Carli no Botafogo. Com a presença do jogador na equipe, o Glorioso venceu quatro partidas e sofreu apenas um gol.

"Sempre se fala do Chay, jogou bem, dá opção, joga com a cabeça em pé, mas não podemos deixar de destacar o Joel Carli na defesa. É um jogador lento, mas experiente, no alto protege bem e orienta bem. Passa a ser o líder do time", disse Edilson.

No próximo sábado, o Botafogo enfrenta o Remo, às 19h30, no Evandro Almeida, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Dentro do G-4, o Glorioso ocupa a quarta colocação com 35 pontos.