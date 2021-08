Ari (à esquerda) em ação pelo Krasnodar, da Rússia - AFP

Publicado 29/08/2021 16:17

Rio - De olho no mercado de transferências para a sequência na Série B e querendo jogadores de ataque, o Botafogo demonstrou interesse na contratação do atacante Ari, ex-Fortaleza e que atuava no futebol da Rússia. O jogador de 35 anos teve como último clube o Krasnodar-RUS, e resolveu voltar as atenções para o regresso ao futebol nacional. A informação é do jornalista Wellington Arruda e foi confirmada pela equipe do O Dia.

Em 2005, Ari era uma dos grandes nomes jovens do futebol nordestino. Após subir para a equipe principal do Fortaleza, o centroavante logo foi vendido para o mercado europeu, ao clube sueco, Kalmar. Depois, em 2007, foi negociado junto ao Az Alkmaar, da Holanda.

Mas foi a partir de 2010, no futebol da Rússia, que Ari conseguiu grande destaque. Com passagens por Spartak Moscou, Lokomotiv Moscou e Krasnodar (seu último clube e no qual teve duas passagens em sete anos), o jogador alcançou o feito de, ao se naturalizar russo, ser convocado para atuar pela seleção local.

Jogador de área, mas com a capacidade de atuar pelos lados por conta da agilidade, Ari já atrai os olhares de clubes brasileiros. Anteriormente, em julho, o Fortaleza sondou a situação do atacante para repatriá-lo. Agora, em agosto, o Botafogo pode fazer uma investida pelo ex-camisa 9 do Krasnodar.

Vale lembrar que o Alvinegro está prestes a perder o centroavante Rafael Navarro para o Anderlecht, da Bélgica, e também busca no mercado de transferências um jogador que atue pelas beiradas de campo.